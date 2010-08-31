"Титановая долина" может появиться в Свердловской области
31 августа 2010, 08:22ОбществоОльга
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Проект ОЭЗ "Титановая долина" получил одобрение свердловского правительства. Теперь все будет решать специальная правительственная комиссия, которая рассмотрит заявку и примет решение о целесообразности создания зоны.
В рамках особой экономической зоны будут реализованы проекты, направленные на развитие сырьевой базы титанового производства и изготовление титановых полуфабрикатов для авиации, медицины, крепежа, а также титановое и комбинированное оборудование.
ОЭЗ будет расположена между Верхней и Нижней Салдой и охватит семь муниципальных образований.
Заявку на создание особой экономической зоны в Свердловской области планируется подать в декабре 2010 года.
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