"Титановая долина" может появиться в Свердловской области

В рамках особой экономической зоны будут реализованы проекты, направленные на развитие сырьевой базы титанового производства и изготовление титановых полуфабрикатов для авиации, медицины, крепежа, а также титановое и комбинированное оборудование.

ОЭЗ будет расположена между Верхней и Нижней Салдой и охватит семь муниципальных образований.