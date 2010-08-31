Уральцев приглашают обсудить проект закона "О полиции"
31 августа 2010, 16:07ОбществоОльга
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Уральцев приглашают обсудить проект закона "О полиции". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпреда президента в УрФО Николая Винниченко, с призывом вместе определить, какие именно права и обязанности должны иметь сотрудники внутренних дел, выступил Гражданский форум УрФО.
Ознакомиться с проектом закона можно на сайте http://zakonoproekt2010.ru. А предложения и замечания по проекту федерального закона можно направлять по адресу: gf-urfo@yandex.ru (с пометкой "Закон о полиции"). "Все они будут обязательно учтены и направлены полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе", - отметили в пресс-службе полпредства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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