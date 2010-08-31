"Уроков безопасности" в Нижнем Тагиле 1-го сентября не будет

В этом году первый день учебного года в свердловских школах, по замыслу областного Минобразования, должен быть посвящен урокам безопасности – рассказам о том, как избежать чрезвычайной ситуации, как правильно вести себя, если сделать этого не удалось.

Но, по мнению начальника управления образования Нижнего Тагила Анатолия Соложнина, 1-го сентября нет смысла об этом говорить. Причины проведения "уроков безопасности", считает Анатолий Соложнин, очевидны – это ураганы, лесные пожары, которые произошли этим летом, более ранние события в "Хромой лошади" и другие эпизоды. Но лекциями в начале и в конце года дело не исправишь, считает начальник управления образования. Нужно комплексно повышать качество образования, тогда дети и в плане безопасности станут гораздо грамотнее.