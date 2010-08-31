В начальных классах тагильских школ в этом году начнется эксперимент
31 августа 2010, 17:46ОбществоОльга
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В начальных классах нижнетагильских школ в этом году пройдет эксперимент. Как рассказал начальник городского управления образования Анатолий Соложнин, в экспериментальном порядке будут внедряться новые государственные стандарты начального образования.
Предполагается, что внеклассная работа, как и обычные уроки, будет выстроена в соответствии с определенными программами. Этот большой комплексный проект будет знакомить маленьких школьников с окружающим миром, отметил Анатолий Соложнин.
В результате эксперимента должны улучшиться качество образования и уменьшиться перегрузки. Дети будут лучше учиться, станут более коммуникабельными, считает Анатолий Соложнин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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