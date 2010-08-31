В селе Петрокаменское малолетние вандалы устроили погром на кладбище
31 августа 2010, 17:50ОбществоОльга
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В селе Петрокаменское малолетние вандалы устроили погром на кладбище. Они разрушили 11 памятников.
Накануне в милицию поступили сразу три заявления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны четверо подростков. Самому старшему 16 лет, он воспитанник коррекционной школы. Другому мальчику 11 лет. Также в компании были две сестры – 11-ти и 13-ти лет.
Кстати, трое младших детей попали на учет милиционерам еще в июне за употребление спиртного. Подростки рассказали инспекторам ПДН, что пришли на кладбище собирать конфеты. Один из ребят облокотился на памятник, надгробие не выдержало и сломалось. Тогда дети решили проверить прочность остальных памятников, сообщили в пресс-службе Нижнетагильской УВД. Родителей вандалов ждет наказание.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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