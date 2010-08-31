В селе Петрокаменское малолетние вандалы устроили погром на кладбище

Накануне в милицию поступили сразу три заявления. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были задержаны четверо подростков. Самому старшему 16 лет, он воспитанник коррекционной школы. Другому мальчику 11 лет. Также в компании были две сестры – 11-ти и 13-ти лет.