Виновному трагедии на шахте "Евстюнинская" дали 3 года колонии-поселения

Расследование трагедии показало, что взрывчатка, в нарушение требований техники безопасности, находилась в одной вагонетке с устройствами-иницаторами, при этом вагонетки были серьезно перегружены, сообщает АПИ.

Заведующему шахтой Геннадию Белякову предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.