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Виновному трагедии на шахте "Евстюнинская" дали 3 года колонии-поселения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виновному трагедии на шахте "Евстюнинская" дали 3 года колонии-поселения

31 августа 2010, 07:51ОбществоОльга
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