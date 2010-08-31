Виновному трагедии на шахте "Евстюнинская" дали 3 года колонии-поселения
31 августа 2010, 07:51ОбществоОльга
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Накануне завешилось расследование дела о взыве в шахте "Евстюнинская", унесшем жизни 9 шахтеров. В результате обвинительный приговор вынесен бывшему заведующему складом шахты Геннадию Белякову.
Расследование трагедии показало, что взрывчатка, в нарушение требований техники безопасности, находилась в одной вагонетке с устройствами-иницаторами, при этом вагонетки были серьезно перегружены, сообщает АПИ.
Заведующему шахтой Геннадию Белякову предъявлено обвинение по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Напомним, 23 декабря 2009 года на шахте "Естюнинская" произошел мощный взрыв аммонита, вызвавший обвал породы, в результате чего погибли девять горняков.
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