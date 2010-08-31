Yota расширяет 4Gеографию

30 августа Yota запустила в Казани пилотный проект 4G сети. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня республики. На презентацию сети, которая прошла перед казанским кремлем, прибыл президент республики Рустам Минниханов. Он с радостью объявил, что отныне в столице Татарстана доступны самые современные беспроводные технологии с высокой скоростью передачи данных.

«Я хочу сказать слова благодарности в адрес руководства республики, потому что нет таких примеров, когда от идеи до реализации проходит порядка 2 месяцев. Так что мы доказали, что при соответствующей поддержке местных властей можно очень быстро разворачивать сети. Это событие еще раз подтверждает, что республика по праву считается лидером в России по развитию информационных технологий», - подчеркнул в ответ генеральный директор компании Yota Денис Свердлов.

На презентации журналистам и всем желающим показали, как при высокоскоростном 4G интернете повышается скорость работы в сети, скорость просмотра и скачивания информации. Здесь же продемонстрировали просмотр 3D-фильмов, а также возможности 3D-видеосвязи.

На данный момент в Казани установлено 150 базовых станций. Вскоре их число увеличится до 200. Скорость соединения доходит до 100 Мб/сек, а в среднем колеблется от 20 до 25 Мб/сек. Такие скорости редко показывает даже проводный интернет, не говоря уже про мобильный.

«Это не тестовая зона, а пилотный проект. Мы работаем в рамках выделенных нам частот, в соответствии с техническими характеристиками, которые были нами заявлены. Мы подали документы для получения соответствующих разрешений на запуск базовых станций в эфир в декабре 2009 года.

Рассчитываем, что регулятор как можно скорее закончит рассмотрение наших заявок, а также определится со спецификацией стандарта, и у нас появится возможность запустить сеть в тестовую и коммерческую эксплуатацию», - заявил генеральный директор Yota Денис Свердлов.