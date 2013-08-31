Администрация Нижнего Тагила проконтролировала ликвидацию несанкционированной свалки на ГГМ (ФОТО)
31 августа 2013, 10:55Общество
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В последнее время обращения жителей Нижнего Тагила в администрацию города становятся в большинстве своем небезответными, что, конечно, радует. Так, о любой социально-общественной проблеме можно сообщать Главе, а специалисты ее решат.
В паблике «Типичный Тагильчанин» пользователь Евгений Кипятков рассказал свою историю обращения в компетентные органы.
Месяц назад тут уже публиковался материал о несанкционированной свалке лома асфальта напротив дома №37 по Уральскому проспекту. Написал обращение в администрацию города, мусор убрали. Вот фотоотчет.Товарищи, не ограничивайтесь одними лишь постами сюда! Действуйте!, - пишет Евгений.
Письмо, полученное и подписанное заместителем Главы администрации города по ЖКХ, городскому хозяйству и строительству Константином Захаровым, называет виновников произошедшего, а также благодарит инициативного жителя за неравнодушие и активную жизненную позицию. Мелочь, а приятно!
Фотографии Евгения Кипяткова
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