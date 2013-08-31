Администрация Нижнего Тагила проконтролировала ликвидацию несанкционированной свалки на ГГМ (ФОТО)

В паблике «Типичный Тагильчанин» пользователь Евгений Кипятков рассказал свою историю обращения в компетентные органы.

Месяц назад тут уже публиковался материал о несанкционированной свалке лома асфальта напротив дома №37 по Уральскому проспекту. Написал обращение в администрацию города, мусор убрали. Вот фотоотчет.Товарищи, не ограничивайтесь одними лишь постами сюда! Действуйте!, - пишет Евгений.

Письмо, полученное и подписанное заместителем Главы администрации города по ЖКХ, городскому хозяйству и строительству Константином Захаровым, называет виновников произошедшего, а также благодарит инициативного жителя за неравнодушие и активную жизненную позицию. Мелочь, а приятно!