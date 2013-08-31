Уже завтра - День знаний! А начинают праздновать уже сегодня: программа мероприятий в Нижнем Тагиле

В этот день во всех образовательных учреждениях пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов примет участие в торжественной линейке в школе № 9 по ул. Ильича, 12.

Праздничные игровые программы и другие мероприятия, посвященные Дню Знаний, проводят 1 и 2 сентября Дворцы детского творчества, учреждения дополнительного образования детей, Дома культуры в сельских населенных пунктах. Свои двери распахнут для ребят и организуют экскурсии станция юных натуралистов, станция юных техников, станция юных туристов.

1 сентября в городском парке культуры и отдыха им. А.П. Бондина состоится праздничная программа «Вперёд! К далёким берегам!», посвященная Дню Знаний. Она начнется в 14 часов.

А 2 сентября с 14.00 до 16.00 в парке им. А.П. Бондина управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города проводит День открытых дверей муниципальных учреждений спорта «Мы выбираем спорт!». В программе мероприятия - показательные выступления спортсменов детско-юношеских спортивных школ, мастер-классы, конкурсы, награждение лучших спортсменов. Представители ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» организуют спортивно-развлекательные конкурсы и мастер-классы, в которых смогут принять участие дети с ограниченными возможностями.

Кроме того, в честь начала учебного года все объекты Нижнетагильского музея-заповедника 31 августа и 1 сентября предлагают посетить детям и родителям увлекательные мастер-классы. А 2 сентября все желающие могут посетить Нижний провиантский склад – фондохранилище, в котором будет работать выставка «Керамика сквозь века», на которой представлены уникальные предметы керамики, фаянса и фарфора!

Первое сентября в Нижнем Тагиле пройдет очень весело и насыщенно, но празднование будет организовано по всей России. Вы можете посмотреть, к примеру, афиши Смоленска и убедиться в этом!