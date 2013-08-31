В Нижнем Тагиле даже квитанции «краснеют» за своих хозяев-неплательщиков: нововведение от УК (ФОТО)

Самое интересное, что некоторые были красного цвета. И, как можно догадаться, такие листы получили не все, а только должники. Активисты «ТБЯ» успели запечатлеть лежащие в свободном доступе квитанции.

Так, судя по данным, в трех из четырех квартирах-должниках никто не прописан, а тарифы на потребление воды отсутствуют, что означает отсутствие показаний индивидуальных приборов учета. За потребленную ими воду платят все остальные проживающие в виде ОДН. И только в одной квартире, имеющей долг свыше 62 тысяч рублей, прописаны 4 человека пишут активисты.

Как неоднократно сетовали городские чиновники и управляющие компании, долги у населения растут, но сделать с людьми ними ничего нельзя - заставить их платить в нынешних условиях невозможно. Видимо на этот раз управляющая компания решила продемонстрировать соседям тех, кто не собирается платить за услуги. Ведь по сути, из-за таких неплательщиков качество дома, да и сами жильцы страдают.

Фотографии общественного движения «Тагил без ям»