В Нижнем Тагиле даже квитанции «краснеют» за своих хозяев-неплательщиков: нововведение от УК (ФОТО)
Вчера, 30 августа, жители Нижнего Тагила, а если быть точнее - Алтайского микрорайона на Вагонке, получили весьма оригинальные квитанции за оплату коммунальных услуг, рассказывает общественное движение «Тагил без ям».
Самое интересное, что некоторые были красного цвета. И, как можно догадаться, такие листы получили не все, а только должники. Активисты «ТБЯ» успели запечатлеть лежащие в свободном доступе квитанции.
Так, судя по данным, в трех из четырех квартирах-должниках никто не прописан, а тарифы на потребление воды отсутствуют, что означает отсутствие показаний индивидуальных приборов учета. За потребленную ими воду платят все остальные проживающие в виде ОДН. И только в одной квартире, имеющей долг свыше 62 тысяч рублей, прописаны 4 человека пишут активисты.
Как неоднократно сетовали городские чиновники и управляющие компании, долги у населения растут, но сделать с людьми ними ничего нельзя - заставить их платить в нынешних условиях невозможно. Видимо на этот раз управляющая компания решила продемонстрировать соседям тех, кто не собирается платить за услуги. Ведь по сути, из-за таких неплательщиков качество дома, да и сами жильцы страдают.
© TagilCity.ru