Благоустройство двора на Газетной,97 – Мира, 31 идет по графику

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Благоустройство двора на улицах Газетная, 97 – Мира, 31 лично оценил врио мэра Нижнего Тагил Владислав Пинаев.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проконтролировал ход работ по благоустройству двора на Газетной, 97 – Мира, 31.
В настоящий момент рабочие завершают устройство основания дороги и тротуара, выкладывают бордюры. На подготовленных участках проезжей части и пешеходных дорожек укладывают асфальт.
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Видео: «Тагил-ТВ»
Все работы идут по графику.
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