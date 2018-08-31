Благоустройство двора на Газетной,97 – Мира, 31 идет по графику

Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев лично проконтролировал ход работ по благоустройству двора на Газетной, 97 – Мира, 31.

В настоящий момент рабочие завершают устройство основания дороги и тротуара, выкладывают бордюры. На подготовленных участках проезжей части и пешеходных дорожек укладывают асфальт.