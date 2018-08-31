День безопасности прошел в СРЦН «Южаковский» под Нижним Тагилом

В рамках месячника безопасности Сотрудники ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы №20» и специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО отправились в СРЦН «Южаковский».

Для сотрудников центра был проведен инструктаж о технике противопожарной безопасности, специалисты познакомили работников детского учреждения со статистикой по пожарам на территории округа.

Для воспитанников СРЦН была организована игровая программа. Ребята примеряли костюм пожарного, забирались в пожарную машину и даже сбивали мишень из пожарного ствола.