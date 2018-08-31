День безопасности прошел в СРЦН «Южаковский» под Нижним Тагилом

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Сотрудники ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы №20» совместно со специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО рассказали о противопожарной безопасности сотрудникам и воспитанникам социально-реабилитационного центра «Южаковский».
Источник: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Н. Тагил и Горноуральского ГО
В рамках месячника безопасности Сотрудники ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы №20» и специалисты отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО отправились в СРЦН «Южаковский».
Для сотрудников центра был проведен инструктаж о технике противопожарной безопасности, специалисты познакомили работников детского учреждения со статистикой по пожарам на территории округа.
Для воспитанников СРЦН была организована игровая программа. Ребята примеряли костюм пожарного, забирались в пожарную машину и даже сбивали мишень из пожарного ствола.
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Также сотрудники пожарной охраны нанесли визит в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, напомнили о правилах противопожарной безопасности и вручили памятки.
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