Экологически безопасно: Владислав Пинаев посетил мусоросотрировочный завод в Тюмени

В рамках концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного завода врио главы города Владислав Пинаев посетил аналогичный завод в Тюменской области, который является самым крупным в РФ.

История открытия Инвестиционные вложения в строительство завода составили 1,7 млрд рублей. Создано более 300 рабочих мест. Предприятие полностью соответствует всем экологическим нормам.

Предельная возможность выработки завода — 90 тонн мусора в час. Конвейер позволяет разделить поступающие отходы на стекло, пластик и металл. По итогу, в процессе утилизации получаются 25 видов сырья, которые можно использовать в производстве.

«Умная» сортировка и экологичность У нас применены оптические сепараторы, которые отделяют на первой стадии пластик от бумаги. Бумага, которая была отобрана, поступает в сортировочную кабину, где конкретно уже ручным методом сортируется по ее составу: картон, офисная бумага, газеты, журналы. Также ведется сортировка алюминесодержащих отходов. Это вторая сортировочная кабина. Весь оставшийся отсортированный пластик поступает в баллистический сепаратор. В баллистическом сепараторе происходит отделение 2Д от 3Д. То есть пленки от бутылки, объемные и необъемные. Необъемное поступает в 4-ю сортировочную кабину, где также ручным способом сортируется по видам пленки, по ВД, по химическому составу пленки,рассказал про техпроцесс начальник сортировочного цеха Виктор Владимирович Загидулин.

Объемный материал поступает на три следующих сепаратора, которые в свою очередь сортируют его как по химическому составу и по цветности.

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николая Борисовича Смирнова, Тюменский мусоросортировочный завод — это пример того, что и в Нижнем Тагиле есть возможность строительства и работы аналогичного предприятия.

Мы приехали и посмотрели, что, действительно, строительство мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле реально. Второе — это значительную часть оборудования, которое здесь есть, реально разместить для заказа на предприятиях Свердловской области. Также такие типовые проекты можно и нужно реализовывать в различных муниципальных образованиях нашего региона. Мы надеемся, что подобный завод будет построен в Нижнем Тагиле. Также видно, что никакой экологической опасности от такого предприятия нет. Мы рады приходу такого инвестора на территорию Свердловской области,подчеркнул Николай Смирнов.

Владислав Пинаев о перспективах завода в Нижнем Тагиле Своими впечатлениями от завода поделился врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, Нижний Тагил полностью готов к строительству подобного предприятия.

Впечатления от завода самые хорошие. Это действительно работающий завод, который в перспективе позволит реализовать все намеченные планы. На сегодня компания устранила все недостатки, которые были и теперь технологии можно применять в Нижнем Тагиле. Это будет более типовой проект, более быстрая реализация. Теперь предстоит томительное ожидание, когда начнется стройка. И это единственный недостаток, рассказал Владислав Пинаев.

Сроки строительства Генеральный директор «Облкоммунэнерго» Буданов Дмитрий Владимирович рассказал о стадии проекта по реализации мусоросортировочного завода в Нижнем Тагиле. По его словам, сейчас подписаны документы, касающиеся земельного участка под строительство, следующим этапом будет проектирование, которое закончится в 2019 году.