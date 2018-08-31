Форум безопасности прошел для юных тагильчан из д/с «Маячок»

Пожарные, сотрудники ГИБДД, представители поискового отряда «Скорпион» и сотрудники ООО «ВИП безопасность» приехали в детский сад № 205 ,чтобы рассказать о безопасности.
В детском саду «Маячок» прошел форум безопасности.Гости, поделившись на четыре площадки, рассказывали дошкольникам о правилах безопасного поведения в разных ситуациях.
Сотрудники 13 пожарно-спасательной части, отдела надзорной деятельности и Всероссийского добровольного пожарного общества познакомили ребят с противопожарной безопасностью, разрешили примерить каски и забраться в пожарную машину.
Сотрудники ГИБДД помогли вспомнить правила поведения на дороге, познакомили с жестами регулировщика и рассказали о звуковых сиренах.
Представители поискового отряда «Скорпион», участники волонтерского движения, научили воспитанников детского сада, как не заблудиться в лесу, рассказали об опасностях, которые там подстерегают.
В благодарность ребята подготовили флешмоб для гостей.
В завершении встречи воспитанники получили сладкие призы и свидетельства участников форума безопасности.