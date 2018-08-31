ИП в Тавде отказывался выплачивать сотруднице пособие по родам

25 августа 2018 года жительница Тавды предоставила своему работодателю листок нетрудоспособности, заявление о предоставление отпуска по беременности и родам.

Но частный предприниматель в указанный срок денежные средства на счет женщины не перевел.

Беременная гражданка обратилась в прокуратуру в связи с нарушением ее трудовых прав. По требованию ведомства беременной женщине было выплачено полагающееся пособие. В отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП.