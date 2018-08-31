Крупный пожар уничтожил частный дом под Нижним Тагилом

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В селе Малая Лая на протяжении 4,5 часов бригада пожарных тушила частный дом. Возгорание произошло ночью на площади 160 кв. метров. Пожару присвоили высший уровень сложности.
Сюжеты: Пригород
31 августа в 2:30 ночи загорелся частный дом в селе Малая Лая. Из-за большой площади возгорания существовала угроза того, что огонь перекинется на соседние дома. Сложности добавляло то, что водоём находился далеко от места тушения. Для ликвидации источника огня были стянуты дополнительные силы нижнетагильских спасателей, задействована добровольная пожарная дружина.
В течение 4,5 часов пожар удалось потушить. Сгорели надворные постройки, кровля, перекрытия и стены дома. Пострадавших нет. Причины возгорания и оценку ущерба установят дознаватели, сообщают «Все новости».
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