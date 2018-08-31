Крупный пожар уничтожил частный дом под Нижним Тагилом

31 августа в 2:30 ночи загорелся частный дом в селе Малая Лая. Из-за большой площади возгорания существовала угроза того, что огонь перекинется на соседние дома. Сложности добавляло то, что водоём находился далеко от места тушения. Для ликвидации источника огня были стянуты дополнительные силы нижнетагильских спасателей, задействована добровольная пожарная дружина.