Лучшие сотрудники ППС награждены в Нижнем Тагиле

Накануне 95-летнего юбилея создания ППС полиции МВД России в ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле состоялось торжественное награждение лучших сотрудников патрульно-постовой службы.

В начале мероприятия выступили заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров и представитель Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское».

Также сотрудников ППС поздравила замначальника МУ МВД Росии «Нижнетагильское» Наталья Савина и отметила важную роль сотрудников патрульно-постовой службы в раскрываемости преступлений по горячим следам.