Лучшие сотрудники ППС награждены в Нижнем Тагиле

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Лучшие сотрудники ППС получили ведомственные почетные грамоты и благодарственные письма главы города Нижний Тагил на торжественном мероприятии в ДК «Юбилейный».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: официальный сайт Нижнего Тагила
Накануне 95-летнего юбилея создания ППС полиции МВД России в ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле состоялось торжественное награждение лучших сотрудников патрульно-постовой службы.
В начале мероприятия выступили заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров и представитель Общественного совета при МУ МВД России «Нижнетагильское».
Также сотрудников ППС поздравила замначальника МУ МВД Росии «Нижнетагильское» Наталья Савина и отметила важную роль сотрудников патрульно-постовой службы в раскрываемости преступлений по горячим следам.
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Сотрудники ППС, отличившиеся в профессиональной деятельности и спорте получили ведомственные почетные грамоты и благодарственные письма Главы города Нижний Тагил.
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