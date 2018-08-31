Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
Туристка из Москвы была эвакуирована вертолётом с перевала Дятлова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
66fe60b81f6d82aba1a0f00a2223ce4f 250x0 2560.1830.0.0

Туристка из Москвы была эвакуирована вертолётом с перевала Дятлова

Сегодня, 06:00Общество
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: квартирник, гогольмания и новые выставки
Шесть мэров, годы заключения и минуты жадности: итоги недели в Нижнем Тагиле
Читательница TagilCity.ru помогла полиции Нижнего Тагила найти мошенниц