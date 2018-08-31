Туристка из Москвы была эвакуирована вертолётом с перевала Дятлова

На маршруте река Ауспия-перевал Дятлова-хребет Маньпупынер туристке из Москвы стало плохо. Для эвакуации девушки был вызван вертолёт, который доставил её в больницу Соликамска.
Девушка по имени Диана приехала из Москвы для того, чтобы совершить восхождение на известный перевал Дятлова. Во время подъёма она почувствовала себя плохо и была эвакуирована вертолётом.
У меня случилась прободная язва двенадцатиперстной кишки, до этого со здоровьем никаких проблем не было,рассказала туристка, после осмотра врачами больницы в Соликамске.
Как сообщает URA.ru, туристы, сопровождавшие девушку, объявили сбор средств, которые помогут Диане компенсировать стоимость эвакуации. Вызов вертолёта обошёлся в 65 тыс. рублей.
Мы искренне хотим ей помочь в непростой ситуации и постараться возместить финансовые потери, проявив туристическое братство, ведь подобное может случиться с кем угодно,отметили активисты турклуба, в котором состоит Диана.