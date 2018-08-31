Туристка из Москвы была эвакуирована вертолётом с перевала Дятлова

Девушка по имени Диана приехала из Москвы для того, чтобы совершить восхождение на известный перевал Дятлова. Во время подъёма она почувствовала себя плохо и была эвакуирована вертолётом.

У меня случилась прободная язва двенадцатиперстной кишки, до этого со здоровьем никаких проблем не было,рассказала туристка, после осмотра врачами больницы в Соликамске.

Как сообщает URA.ru, туристы, сопровождавшие девушку, объявили сбор средств, которые помогут Диане компенсировать стоимость эвакуации. Вызов вертолёта обошёлся в 65 тыс. рублей.