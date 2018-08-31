Уголовное дело по «Бухте Квинс» против певца Новикова возвращено следствию

В 2008 году ООО «Группа компаний Домбери», среди учредителей которой были Новиков и Шилиманов, начало строительство ПЖСК «Бухта Квинс» в поселке Изоплит Екатеринбурга, однако стройку заморозили. Строительство восстановилось в 2015 году, тогда же было возбуждено уголовное дело о хищении средств 65 пайщиков ЖСК «Бухта Квинс».

По информации от URA.RU, прокуратура Свердловской области вернула дело «Бухты Квинс» в следственный комитет. Основанием для таких действий послужило отсутствие четкой системы доказательств вины Новикова и Шлиманова.

31 августа председатель ПЖСК «Бухта Квинс» Зиля Булатова в ответ на такое решение прокуратуры вышла на одиночный пикет к зданию ведомства. Тем самым женщина выразила свое несогласие с действиями прокуратуры. Зиля Булатова заявила, что если Новикову удастся избежать ответственности за мошенничество, пайщики устроят акцию самосожжения на площади.