«Умные» счётчики на электричество появятся в домах россиян с 2020 года

Для повышения энергетической эффективности экономики России Министерство строительства предложило ввести обязательную установку «умных» счётчиков электроэнергии в дома россиян. Планируется, что с 1 января 2020 года такими индивидуальными или общедомовыми приборами учёта будет оснащаться каждая новостройка.

«ТАСС» сообщает, что уже сейчас подобные счётчики устанавливаются в современные жилые комплексы Московской области и республики Татарстан. Специалисты подсчитали, что переход на интеллектуальные системы позволит экономить бюджету государства 300 млрд рублей в год.