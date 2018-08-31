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#домахорошо
«Умные» счётчики на электричество появятся в домах россиян с 2020 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Умные» счётчики на электричество появятся в домах россиян с 2020 года

Вчера, 01:10Общество
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