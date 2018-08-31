Воспитанники центров реабилитации Арти и Режа получили подарки к 1 сентября

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Дети из города Реж и поселка Арти, оказавшимся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, начали сборы в школу. Сотрудники правоохранительных органов, ведущие шефство над социально-реабилитационными центрами, подарили их воспитанникам канцелярские принадлежности.
Для полной адаптации дети из неблагополучных семей проходят обучение в общеобразовательных школах и им необходимы школьные принадлежности, купить которые нет возможности.
В преддверии Дня знаний сотрудники следственного отдела по городу Реж и Артинского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области приехали в гости к воспитанникам подшефных социально-реабилитационных центров с подарками. Каждый ребенок получил набор, в котором было все необходимое для того, чтобы начать учебу.
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Помимо подарков, представители правоохранительных органов пожелали ребятам успехов в учебе, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
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