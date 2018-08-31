Воспитанники центров реабилитации Арти и Режа получили подарки к 1 сентября

Для полной адаптации дети из неблагополучных семей проходят обучение в общеобразовательных школах и им необходимы школьные принадлежности, купить которые нет возможности.

В преддверии Дня знаний сотрудники следственного отдела по городу Реж и Артинского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области приехали в гости к воспитанникам подшефных социально-реабилитационных центров с подарками. Каждый ребенок получил набор, в котором было все необходимое для того, чтобы начать учебу.