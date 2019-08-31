Иркутский аэропорт и Левченко: серая схема не сработала

Одним из эпизодов в «славной» истории губернатора Сергея Левченко может стать попытка за бесценок продать иркутский аэропорт, пишет издание babr24.com. Как только «народный губернатор» возглавил область, в аэропорту сменилось все руководство, в кресла директоров сели “свои” люди. В 2016 году было анонсировано, что правительство с удовольствием примет предложение холдинга «Новапорт» по управлению аэропортом на совместных началах.

Решение приняли без объявления тендера, по всем признакам оно нарушало антимонопольный закон. Процедуру передачи Международного аэропорта Иркутск стремились сделать быстрой, чтобы он стал частью холдинга Романа Троценко безболезненно, не привлекая внимания ни надзорных органов, ни других заинтересованных покупателей. По чистой случайности губернатор Левченко тогда искал денежные средства, на носу были выборы в Госдуму, они требовали масштабного финансирования.

«Новапорт» претендовал на 50% + 1 акцию ОАО «Международный аэропорт Иркутск», то есть олигарх Троценко стал бы владельцем воздушной гавани.

Когда Левченко, который, судя по всему, уверовал в свою безнаказанность, объявил сумму сделки, эксперты ахнули. За контрольный пакет, который позволял получить в собственность все аэропорты Иркутской области, Роман Троценко предложил всего 1,5 млрд рублей, то есть примерно четверть стоимости Airbus А321. Хотя конкуренты называли начальную стоимость в 8 млрд. Но Левченко устроил первый вариант. Наверное, был в этом лично заинтересован.

В ФАС поступили заявления о нарушении законодательства. Впрочем, это не остановило аферистов. Дело ограничилось предупреждениями.

В октябре 2018 года в ФАС пришло еще одно заявление — от «Geonika LLP». В нарушении уличалось не только правительство Иркутской области, но также и холдинг «Новапорт» и компания «Терминал Иркутск», специально созданная Троценко для отвода глаз.

Возбудили дело о нарушении федерального закона о защите конкуренции. В июле нынешнего года суд признал виновными следующих контрагентов: правительство Иркутской области, ООО «Терминал Иркутск», АО «Международный аэропорт Иркутск», ООО «Новапорт» и еще ряд посредников.

Также в отношении иркутского правительства сейчас идет проверка о неисполнении указа президента об эффективном авиатранспортном сообщении в регионе. Руководство области подозревают в халатности.