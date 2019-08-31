Свердловчанин пять раз садился за руль пьяным и получил шесть лет тюрьмы
Сегодня, 13:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Талицком ГО местный житель приговорен к шести годам и шести месяцам заключения за пьяную езду, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за вождение автомобилем в нетрезвом состоянии. В 2018 году его приговорили к административному аресту, в 2019 – он три раза был задержан за пьяную езду. Также в 2019 он угнал автомобиль у своего знакомого. Эти правонарушения он совершил в период условного осуждения за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта.
Талицкий райсуд приговорил его к лишению свободы на строк шесть лет и шесть месяцев. Также он не может управлять машиной в течение трех лет.
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