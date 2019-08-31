В Челябинске завершился конкурс «Лидеры энергетики»

Целый месяц свыше 1800 руководителей районов электросетей из всех регионов страны показывали свои знания и навыки как в онлайн-режиме, так и на объектах. Они решали кейсы по основным направлениям развития энергетики, проводили технический аудит 38 районов электросетей Челябинской области, а также дистанционные оценочные мероприятия, сообщает kursdela.biz.

На церемонии закрытия выступил глава Минэнерго России, председатель совета директоров энергохолдинга Александр Новак. Он выступил за проведение таких мероприятий, подчеркнув их важность для страны. Новак отметил, что именно энергетика является основой современной экономики. Однако в условиях быстрой смены технологий постоянно меняется и отрасль. В связи с этим стремление компании «Россети» не только проводить цифровую трансформацию электроэнергетики, но и инвестировать средства в развитие необходимых навыков сотрудников. Новак поздравил участников и победителем конкурса, а также выразил уверенность, что эти специалисты сделают многое для будущего России.

Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский заявил, что подобные конкурсы будут проводиться раз в два года. При этом будет налажено общение не только с коллегами, но и с сотрудниками других сетевых организаций. Именно в таком обмене опытом и есть главная ценность конкурса для его участников, а также для всей электроэнергетики и для России в целом. Ливинский поздравил всех присутствующих с окончанием съезда и выразил уверенность, что вместе можно решить любые задачи.