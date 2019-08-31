В Екатеринбурге открыли конгресс-холл для проведения Всемирного дня городов

Конгресс-холл международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» открыли 30 августа. Его площадь составляет более 40 тыс. кв. м. Зал-трансформер вмещает 5 тысяч мест. В конгресс-холле установлена новейшая звуковая система, аналогичная используется в концертных залах США и Японии.