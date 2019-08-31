В Екатеринбурге открыли конгресс-холл для проведения Всемирного дня городов
Сегодня, 09:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге открыли основную площадку, где в октябре пройдет форум «Всемирный день городов», пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Конгресс-холл международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» открыли 30 августа. Его площадь составляет более 40 тыс. кв. м. Зал-трансформер вмещает 5 тысяч мест. В конгресс-холле установлена новейшая звуковая система, аналогичная используется в концертных залах США и Японии.
Форум пройдет в Екатеринбурге с 29 октября по 1 ноября. Всемирный день городов установлен Генассамблеей ООН и отмечается 31 октября.
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