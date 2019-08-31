В Каменске-Уральском министр здравоохранения области встретился с бунтующими врачами

После общения с медицинским персоналом, Андрей Цветков распорядился сделать перерасчет зарплаты врачам по той же схеме, которую применили в Нижнем Тагиле. Также на встрече было уделено внимание необходимости ремонта старых корпусов больницы. В Министерстве здравоохранения региона при этом отметили, что, несмотря на загруженность действующих врачей, больница отклонила 130 заявок от тех, кто хотел бы в ней работать. Также в ведомстве обратили внимание, что заявки о необходимости нового медицинского оборудования также не поступали.