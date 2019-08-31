В Каменске-Уральском министр здравоохранения области встретился с бунтующими врачами
Делегация из Министерства здравоохранения Свердловской области во главе с главой ведомства Андреем Цветковым прибыла в Каменск-Уральский, где прошла встреча с врачами городской больницы, бунтующими из-за низких зарплат, сообщает E1.
После общения с медицинским персоналом, Андрей Цветков распорядился сделать перерасчет зарплаты врачам по той же схеме, которую применили в Нижнем Тагиле. Также на встрече было уделено внимание необходимости ремонта старых корпусов больницы. В Министерстве здравоохранения региона при этом отметили, что, несмотря на загруженность действующих врачей, больница отклонила 130 заявок от тех, кто хотел бы в ней работать. Также в ведомстве обратили внимание, что заявки о необходимости нового медицинского оборудования также не поступали.
Напомним, ситуация с состоянием системы здравоохранения в Свердловской области привлекла внимание региональных и федеральных властей после того, как шесть хирургов ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. В Кремле по поводу этой ситуации заявили, что условия труда медицинских работников должны быть на достойном уровне, а ответственность за это возлагается на региональные власти. Губернатор Свердловской области вызвал Андрея Цветкова из отпуска и направил его в Нижний Тагил. По итогам переговоров, все хирурги отозвали заявления.