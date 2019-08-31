Вице-премьер Голикова заявила об урегулировании ситуации с нижнетагильскими медиками
Во время рабочей поездки по Челябинской области вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью журналистам заявила о том, что ситуация с протестами медиков в Нижнем Тагиле урегулирована региональными властями, сообщает «ТАСС».
Голикова рассказала журналистам о том, что по её сведениям, все спорные вопросы между шестью хирургами, которые написали заявления об увольнении и руководством медицинского учреждения урегулированы. Также вице-премьер отметила, что по данному факту Министерство здравоохранения направляло проверку.
Напомним, что ранее инцидент с увольнениями медиков в Нижнем Тагиле прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что зарплата врачей должна быть не ниже той, что является средней по региону. В обратном случае ответственность ложится на руководство субъекта РФ.
Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и вот из этого мы исходим,отметил Дмитрий Песков.
Ситуация с системой здравоохранения в Свердловской области получила широкий общественный резонанс и привлекла внимание Кремля. Министр здравоохранения Андрей Цветков после того, как хирурги ЦГБ № 1 написали заявления об увольнении, был срочно вызван из отпуска и направлен в Нижний Тагил, чтобы урегулировать спорные вопросы. В результате все медики отозвали заявления, а в министерстве заверили, что им будут выделены стимулирующие выплаты за переработки, также будет пересмотрена система оплаты труда. Помимо этого, на работу в медучреждение в сентябре придут два новых хирурга, а также будут направлены коллеги из ОКБ № 1.