Вице-премьер Голикова заявила об урегулировании ситуации с нижнетагильскими медиками

Голикова рассказала журналистам о том, что по её сведениям, все спорные вопросы между шестью хирургами, которые написали заявления об увольнении и руководством медицинского учреждения урегулированы. Также вице-премьер отметила, что по данному факту Министерство здравоохранения направляло проверку.

Напомним, что ранее инцидент с увольнениями медиков в Нижнем Тагиле прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что зарплата врачей должна быть не ниже той, что является средней по региону. В обратном случае ответственность ложится на руководство субъекта РФ.

Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и вот из этого мы исходим,отметил Дмитрий Песков.