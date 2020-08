Екатеринбурженку будут судить за снятие «порчи» за 500 тысяч рублей

В Екатеринбурге женщина обвиняется в мошенническом хищении в крупных размерах, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в мошенническом хищении денежных средств под видом снятия «порчи». По словам следователей, 17 июля 2020 года женщина познакомилась с потерпевшей. С умыслом на хищение денежных средств и золотых украшений, обвиняемая рассказала о том, что на женщину и её отца наложена «порча». Она предложила свою помощь, хотя знала, что никаких способностей к этому у неё нет. Для проведения обряда обвиняемая потребовала денежные средства и ювелирные украшения, заверив что после «снятия порчи» ювелирные украшения будут возвращены. Своими преступными действиями лжецелительница причинила потерпевшей крупный материальный ущерб на общую сумму свыше 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Женщине грозит до шести лет лишения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле пенсионерка сделала более 20 переводов мошенникам на сумму полтора миллиона рублей. В Нижнем Тагиле пенсионерка сделала более 20 переводов мошенникам на 1,5 миллиона

