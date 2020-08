ЕР инициировала страхование россиян от безработицы Члены партии «Единая Россия» пре

Члены партии «Единая Россия» предложили возобновить практику страхования занятости, которая позволила бы защитить все заинтересованные стороны. Речь идет о работниках, компаниях и государстве. Данную инициативу уже готовы обсудить в Министерстве труда.

Как объяснил первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, страхование может представлять выгоду сразу по ряду причин. Во-первых, это уменьшит расходы предприятий, поскольку они могут обратиться в службу занятости, которая и будет выплачивать выходные пособия. Во-вторых, страхование даст гарантию сотрудникам компаний, что при увольнении они получат все, что им полагается по закону. Также благодаря этому решится проблема с долгами по зарплате в компаниях, объявивших себя банкротами, то есть людям не придется в течение нескольких лет выбивать у руководителей причитающиеся им деньги, пишет Mkset. «Создание фонда защиты от безработицы, фонда занятости могло бы стать резервуаром, который бы позволил отчасти решить и такие проблемы», — уверен Исаев. По словам руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова, системе службы занятости нужны изменения. В период карантина местные ведомства не могли справиться с количеством заявок. «Сегментированность службы приводит к тому, что она ориентируется только на один регион, а нам нужно, чтобы существовала единая система службы занятости по всей России», — подчеркнул Неверов. Эта система приводит к непонятным ситуациям: гражданин теряет работу в одном регионе, а получать пособие может только там, где прописан. В ЕР считают, что людям следует предоставить возможность регистрироваться в службе занятости по месту проживания. Помимо этого, в партии задумались над проблемой излишнего бюрократизма службы. Так, если индивидуальный предприниматель захочет стать получателем пособия, то ему нужно будет ликвидировать ИП. Как полагает Исаев, для подачи заявления достаточно известить налоговиков, что работа ИП на время приостановлена. Обсуждение инициатив по изменению системы занятости в стране продолжится на площадке «Единой России». Как пишет сайт ER.ru, в ходе осенней сессии депутаты будут дорабатывать закон об изменении Трудового кодекса. Также они запланировали принятие закона, который защитит права работающих удаленно сотрудников. Доктор философских наук, директор «Института системных политических исследований и гуманитарных проектов» Анатолий Гагарин отметил, что тема занятости является сейчас одной из наиболее актуальных, поэтому такие предложения должны получить поддержку у граждан. «Учитывая те возможности, которые предоставляет цифровизация, необходимо отталкиваться от интересов людей, имеющих проблемы с занятостью. Поэтому я считаю те меры, которые предлагает «Единая Россия», безусловно необходимы. В современных условиях очень важно сделать процесс получения новой работы, переобучения или получения новой квалификации более доступным, удобным, своевременным и быстрым. Эти все моменты должны быть учтены. Очевидно, что такие предложения выдвигаются на основании проведенных опросов, и поэтому необходимо продолжить мониторинг в части восприятия людьми вводимых изменений», - сообщил он.

