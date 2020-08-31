ЕР инициировала страхование россиян от безработицы Члены партии «Единая Россия» пре

«Учитывая те возможности, которые предоставляет цифровизация, необходимо отталкиваться от интересов людей, имеющих проблемы с занятостью. Поэтому я считаю те меры, которые предлагает «Единая Россия», безусловно необходимы. В современных условиях очень важно сделать процесс получения новой работы, переобучения или получения новой квалификации более доступным, удобным, своевременным и быстрым. Эти все моменты должны быть учтены. Очевидно, что такие предложения выдвигаются на основании проведенных опросов, и поэтому необходимо продолжить мониторинг в части восприятия людьми вводимых изменений», - сообщил он.