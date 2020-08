Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса еще на одну неделю - до 7 сентября. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Так, ограничения продолжают действовать для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Указ о продлении ограничений Photo: Официальный интернет-портал правовой информации Ограничения сохраняются на проведение концертов, работу театров и кинотеатров. Они могут начать работу с 9 сентября. Соответствующий указ был также подписан губернатором. Также разрешается с 1 сентября начать работать с полной загрузкой детским садам и школам.

