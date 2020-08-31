Облачный гейминг на Урале вышел на новую высоту

Миссия GFN.RU — сделать гейминг доступным и комфортным широчайшему кругу пользователей по всей России. Для этого мы представляем сервис GeForce NOW. GeForce NOW — это твой игровой компьютер в облаке: подключаешься к нашим серверам и играешь с любого устройства: смартфон, компьютер, телевизор — что угодно. Год назад мы принесли облачный гейминг в Россию. Мы не хотели, чтобы русские пользователи подключались через VPN к европейским серверам. Мы хотели поставить сервер в Москве, чтобы подключались в Москве и играли по-настоящему. Теперь хотим сделать следующий шаг — прийти на Урал и за Урал, и для этого вместе с «Ростелекомом» мы ставим наши новые серверы в Екатеринбурге,говорит директор по маркетингу и продукту Даниил Мирошниченко