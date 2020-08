Облачный гейминг на Урале вышел на новую высоту

В промышленный район Екатеринбурга на площадку к опорному центру обработки данных стекаются журналисты. Повод — старт реактора игровой энергии. Момент знаковый для Урала, Сибири и Пермского края, отмечают организаторы. В августе 2020 «Ростелеком» и GFN.RU запускают облачные игры на базе технологий NVIDIA.

Под шатром разместился импровизированный реактор, на котором горит ноль процентов энергии. Десять тонн облака собраны под одной крышей ЦОД. Для загрузки реактора на полную мощность, организаторы должны нажать на рычаги. На сцену перед представителями СМИ выходят директор по работе с массовым сегментом «Ростелекома» на Урале Сергей Шишмарев и директор по маркетингу и продукту сервиса GFN.RU Даниил Мирошниченко. Ведущий начинает обратный отсчет, и создатели проекта по онлайн-геймингу запускают реактор игровой энергии на стопроцентную мощность, а вместе с ним и быстрые облачные сервисы на базе технологий NVIDIA. Миссия GFN.RU — сделать гейминг доступным и комфортным широчайшему кругу пользователей по всей России. Для этого мы представляем сервис GeForce NOW. GeForce NOW — это твой игровой компьютер в облаке: подключаешься к нашим серверам и играешь с любого устройства: смартфон, компьютер, телевизор — что угодно. Год назад мы принесли облачный гейминг в Россию. Мы не хотели, чтобы русские пользователи подключались через VPN к европейским серверам. Мы хотели поставить сервер в Москве, чтобы подключались в Москве и играли по-настоящему. Теперь хотим сделать следующий шаг — прийти на Урал и за Урал, и для этого вместе с «Ростелекомом» мы ставим наши новые серверы в Екатеринбурге,говорит директор по маркетингу и продукту Даниил Мирошниченко Если раньше любителям онлайн-игр надо было покупать мощный компьютер, то теперь достаточно бюджетного телефона, чтобы загрузиться и играть через сеть. Это стало возможным благодаря облачным технологиям. Игра идет на удаленных серверах в дата-центре Екатеринбурга, а игроку передается только видеопоток. Это такая опция, которая дает возможность любому пользователю, любому абоненту, имея неважно какое устройство, но имея быстрый канал — это персональный компьютер может быть, это может быть ноутбук, даже смартфон, — имея быстрый интернет, имея хороший пинг, играть в любые игры, не инвестируя свои деньги в апгрейд своих компьютеров, своих девайсов. Ранее наш сервис был доступен только жителям центрального региона, но теперь он доступен и для жителей Урала, Пермского края и Сибири. Это сокращение времени. Те, кто играл раньше на Урале и в Сибири испытывали некоторые задержки, которые мы сейчас просто уберем, рассказал Сергей Шишмарев. Облачный гейминг вышел на недосягаемую ранее высоту. Протестировали новые технологии и те, кто летает постоянно — бортпроводники Ксения Бурухина и Роман Крутиков. Первые пробно запустили на площадке игру World of Warplanes. «Ростелеком» стал официальным партнером GFN.RU 3 октября 2019 года. Сервис работает бесперебойно благодаря специальным условиям ЦОДа: чистоте воздуха, охлаждению, климат-контролю, электричеству, качественному интернет-каналу. По словам Даниила Мирошниченко, в сервисе GFN.RU зарегистрировано 2 миллиона пользователей. Сумма инвестиций в проект составила миллиард рублей. В дальнейшем планируется расширение ЦОДа. пресс-служба "Ростелеком" По данным GFN.RU, Екатеринбург входит в пятерку городов среди пользователей сервиса. Геймерам доступны более 700 игр на любых устройствах. Самыми популярными являются игры Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive и Apex Legends. На четвертом месте расположилась игра в жанре action/RPG The Witcher 3: Wild Hunt. Кроме того, уральцы предпочитают World of Tanks, а сибиряки — симулятор выживания ARK: Survival Evolved.

