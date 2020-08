Силовики поймали преступника, который сбежал из колонии под Верхотурьем. На это у них ушли сутки, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Молодой человек был осужден за кражу, разбой и завладение чужим автомобилем. Он должен был провести в колонии-поселении 5,5 лет. Однако на данный момент из-за побега ему будут изменены условия содержания. В ГУФСИН сообщили, что теперь заключенного могут перевести в колонию строгого режима. 29 августа во время вечернего обхода в ИК-53 выяснилось, что осужденного Кирилла Енакия 1996 года рождения нет среди присутствующих. После этого начались поиски беглеца, выставлены временные розыскные посты. Из уральской колонии-поселения сбежал рецидивист

