Тагильские студенты смогут принять участие в соревнованиях по дебатам

Медиахолдинг 1MediaInvest проводит онлайн-соревнования для молодежи по умению вести дискуссию. Проект назвали соответствующе — «Дебатл». Соревнования межрегиональные, но пройдут в онлайн формате, поэтому не помешают учебному процессу. Всего планируется участие 16 команд из 14 регионов России.

С сентября по ноябрь участники обсудят последствия самоизоляции, мифологизацию истории, образ России 2050 года, шкалу налогообложения и армию. Это лишь небольшая часть заявленных тем. Выступления участников будут оценивать ведущие региональные эксперты, знающие хитрые приемы современного ораторского искусства. Дальше по принципу турнирной таблицы по решению судей пройдет победитель встречи. Все раунды будут записаны и опубликованы на сайтах региональной сети новостных порталов медиахолдинга 1MediaInvest включая и TagilCity.ru. Желающие принять участие могут собрать команду из двух-пяти человек, отправить до 2 сентября заявку в произвольной форме нам на электронную почту с коротким эссе о себе и почему хотелось бы принять участие. «Дебатл» познакомит активную российскую молодежь с региональными экспертами, политиками и общественниками. Мы не думаем, что в споре рождается истина, мы это знаем. «Дебатл» этой осенью откроет новый политический сезон в регионах и сломает повестку. Стань частью нового большого проекта!

