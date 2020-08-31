Тагильские студенты смогут принять участие в соревнованиях по дебатам

С сентября по ноябрь участники обсудят последствия самоизоляции, мифологизацию истории, образ России 2050 года, шкалу налогообложения и армию. Это лишь небольшая часть заявленных тем. Выступления участников будут оценивать ведущие региональные эксперты, знающие хитрые приемы современного ораторского искусства. Дальше по принципу турнирной таблицы по решению судей пройдет победитель встречи.
Все раунды будут записаны и опубликованы на сайтах региональной сети новостных порталов медиахолдинга 1MediaInvest включая и TagilCity.ru.
Желающие принять участие могут собрать команду из двух-пяти человек, отправить до 2 сентября заявку в произвольной форме нам на электронную почту с коротким эссе о себе и почему хотелось бы принять участие.
«Дебатл» познакомит активную российскую молодежь с региональными экспертами, политиками и общественниками. Мы не думаем, что в споре рождается истина, мы это знаем. «Дебатл» этой осенью откроет новый политический сезон в регионах и сломает повестку. Стань частью нового большого проекта!