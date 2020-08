Уральцам не грозит дефицит хлеба после пожара на хлебокомбинате в Екатеринбурге

Жителям Свердловской области не угрожает дефицит хлеба, сообщает департамент информационной политики.

АО «СМАК», на территории которого сегодня случился крупный пожар, контролирует около 30% рынка хлеба и хлебобулочных изделий Свердловской области. По словам руководства «Смака», часть производства будет запущена уже в ближайшее время и остановка не повлияет на обеспечение хлебом социальных учреждений и магазинов Екатеринбурга и Свердловской области. Названа причина быстрого распространения огня при пожаре. Этому способствовали конструктивные особенности здания. Оно 1927 года постройки с пустотными перекрытиями и деревянными перегородками. Пожар произошел сегодня около девяти утра. По предварительным данным причиной пожара стало возгорание кабеля. Площадь пожара составила 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 100 квадратных метрах. В тушении пожара были задействованы 18 единиц техники, 83 человека. Во время происшествия пострадавших нет. Напомним, что во время пожара на заводе СМАК были эвакуированы 250 человек. В Екатеринбурге из-за пожара на хлебозаводе СМАК эвакуировали весь персонал

