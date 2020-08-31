В Черноисточинске появилась туристическая навигация возле Ушковского канала

В Черноисточинске появилась туристическая навигация возле Ушковского канала

Сегодня, 16:10ОбществоPhoto: страница Рамиля Хакимова во «ВКонтакте»
30 августа в посёлке Черноисточинск появился новый информационный стенд, сообщает «Между строк».

Событие приурочено к 60-летию со дня присвоения Ушковскому каналу звания «Объект культурного наследия федерального значения».

На стенде можно увидеть фотографии и исторические материалы об инженерной находке крепостного уральца Клементия Ушкова.

На мероприятии присутствовали гендиректор туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич и глава Горноуральского гордского округа Дмитрий Летников.

По словам общественника Рамиля Хакимова, в ближайшие пять лет общественники попытаются прочистить канал и восстановить берега в обрушенных местах.

В XIX веке уральские заводы часто испытывали проблемы с водой, которая приводила в движение заводские механизмы. Ушков разработал проект гидротехнического сооружения, который реализовал за свой счет.

За это Клементию Ушкову и его семье была дарована вольная, а «Ушковская канава» действует до сих пор.

Напомним, что онлайн картах Нижнего Тагила появится "Маршрут Победы", а также будет нанесен маршрут по храмам и монастырям Нижнего Тагила.

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