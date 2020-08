В Черноисточинске появилась туристическая навигация возле Ушковского канала

30 августа в посёлке Черноисточинск появился новый информационный стенд, сообщает «Между строк».

Событие приурочено к 60-летию со дня присвоения Ушковскому каналу звания «Объект культурного наследия федерального значения». На стенде можно увидеть фотографии и исторические материалы об инженерной находке крепостного уральца Клементия Ушкова. На мероприятии присутствовали гендиректор туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич и глава Горноуральского гордского округа Дмитрий Летников. По словам общественника Рамиля Хакимова, в ближайшие пять лет общественники попытаются прочистить канал и восстановить берега в обрушенных местах. В XIX веке уральские заводы часто испытывали проблемы с водой, которая приводила в движение заводские механизмы. Ушков разработал проект гидротехнического сооружения, который реализовал за свой счет. За это Клементию Ушкову и его семье была дарована вольная, а «Ушковская канава» действует до сих пор. Напомним, что онлайн картах Нижнего Тагила появится "Маршрут Победы", а также будет нанесен маршрут по храмам и монастырям Нижнего Тагила. На онлайн-картах Нижнего Тагила появится «Маршрут Победы»

