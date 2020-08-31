В Черноисточинске появилась туристическая навигация возле Ушковского канала

Событие приурочено к 60-летию со дня присвоения Ушковскому каналу звания «Объект культурного наследия федерального значения».
На стенде можно увидеть фотографии и исторические материалы об инженерной находке крепостного уральца Клементия Ушкова.
На мероприятии присутствовали гендиректор туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич и глава Горноуральского гордского округа Дмитрий Летников.
По словам общественника Рамиля Хакимова, в ближайшие пять лет общественники попытаются прочистить канал и восстановить берега в обрушенных местах.
В XIX веке уральские заводы часто испытывали проблемы с водой, которая приводила в движение заводские механизмы. Ушков разработал проект гидротехнического сооружения, который реализовал за свой счет.
За это Клементию Ушкову и его семье была дарована вольная, а «Ушковская канава» действует до сих пор.
Напомним, что онлайн картах Нижнего Тагила появится "Маршрут Победы", а также будет нанесен маршрут по храмам и монастырям Нижнего Тагила.