В Екатеринбурге поместили под охрану дом камнереза Трапезникова

В акте государственной историко-культурной экспертизы, которая размещена на сайте управления, сказано, что дом камнереза является одноэтажным бревенчатым зданием на каменном высоком подклете. В частности, был утрачен балкончик светелки, который устроен в шатре трехосного ризалита.