В Екатеринбурге поместили под охрану дом камнереза Трапезникова

В Екатеринбурге поместили под охрану дом камнереза Трапезникова

Сегодня, 12:23ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Екатеринбурге были установлены зоны охраны дома камнереза Трапезникова «как образец деревянного зодчества с кружевным орнаментом и узорной металлической изгородью». Соответствующий приказ был выпущен Управлением госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно документы, объект культурного наследия регионального значения взят под охрану. На данный момент в здании находятся два цветочных магазина.

Также приказом утверждены требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта.

В акте государственной историко-культурной экспертизы, которая размещена на сайте управления, сказано, что дом камнереза является одноэтажным бревенчатым зданием на каменном высоком подклете. В частности, был утрачен балкончик светелки, который устроен в шатре трехосного ризалита.

В конце июля здание Института охраны материнства и младенчества на улице Репина, 1 внесли в единый госреестр объектов культурного наследия регионального значение. Предметом охраны стало не только здание, но и его местоположение.

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