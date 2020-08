В Нижнем Тагиле автобусную остановку не смогут перенести по техническим причинам

В Нижнем Тагиле конечную остановку 14 маршрута на ВМЗ не будут переносить из-за ряда технических причин, рассказали TagilCity.ru в администрации города.

Ранее жители домов на Серебрянском тракте пожаловались в соцсетях, что до них не доходит маршрут автобусов из-за чего приходится идти по неосвещаемой дорожке до остановки «ВМЗ». Жителям района, проживающим от домов на конечной «ВМЗ» до Серебрянского тракта, обещали в феврале продлить автобусный маршрут № 14. Однако тогда сослались на погодные условия, которые не позволяли сделать остановку, соответствующую нормам. Помимо остановки, есть еще одна проблема — на дороге очень темно, зимой здесь вообще невозможно идти,рассказала одна из жительниц района. Photo: vk.com/blacktagil В администрации города пояснили, что вопрос о продлении автобусных маршрутов в районе рассматривался летом этого года. Однако выяснилось, что перенести остановку невозможно по техническим причинам. Выполнить проектирование и провести мероприятия по обустройству остановки общественного транспорта в соответствии с предъявляемыми требованиями не представляется возможным по техническим причинам: наличие существующих выездов с ГЭК, наличие линии ВЛ6-10 кВ, отсутствие тротуаров по четной стороне улицы Верхняя Черепанова (на участке от улицы Выйская до Серебрянского тракта),сообщили в пресс-службе администрации города. Также в мэрии пояснили, что строительство линий наружного освещения вдоль пешеходной дорожки по Серебрянскому тракту не предусмотрено бюджетом города. Напомним, в феврале 2020 года, после транспортной реформы в Нижнем Тагиле, говорилось, что автобусный маршрут № 14 будет продлен на две остановки. Обустройство остановочных площадок планировалось провести в мае — убрать бордюрные камни и сделать пешеходные переходы.

