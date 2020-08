В Свердловском облсуде впервые озвучат детали дела об убийстве двух девушек на Уктусе

В свердловском областном суде впервые будут озвучены детали дела об убийстве двух девушек в Екатеринбурге на Уктусе, сообщает URA.ru

Сегодня в Екатеринбурге стартует процесс по делу о расстреле двух девушек. На скамье подсудимых 35-летний инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров. По словам представителей свердловского областного суда, именно сегодня государственный обвинитель впервые публично озвучит подробности преступления в обвинительном заключении. По версии следствия Александров расстрелял двух девушек из Екатеринбурга на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. На допросах Алексей признал свою вину. Он заявил, что причиной убийства послужило его избиение и унижение в детстве. Его целью было убить четырех человек, однако он смог застрелить только двух незнакомых девушек. Предполагаемый убийца был найден через форум любителей оружия. Экспертиза установила, что девушки были убиты именно из оружия, принадлежащего Александрову. Мужчина обвиняется в убийстве, то есть умышленном причинение смерти двум лицам, из хулиганских побуждений (п.«а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ).

