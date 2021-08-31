Дважды «золотой» паралимпиец и наказание судье. Итоги дня в Свердловской области

Дважды «золотой» паралимпиец и наказание судье. Итоги дня в Свердловской области
Дважды «золотой» паралимпиец и наказание судье. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:38ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 31 августа.

Екатеринбуржец без рук и ног Михаил Асташов завоевал второе «золото» на Паралимпиаде в Токио. Он выступал в шоссейной гонке с раздельным стартом в классе С1. Свердловчанин преодолел дистанцию в 16 километров за 25 минут. Ранее россиянин получил первое место в гонке преследования на дистанции в 3 тысячи метров.

Со 2 сентября начнутся выплаты по 10 тысяч рублей российским пенсионерам, в том числе и военным. В этот день деньги получат те, кому средства поступают на банковскую карту. Выплаты через почту начнутся 3 сентября. Единовременное пособие не будет сказываться на предоставлении других мер поддержки.

29,6 миллиона рублей пожертвовали в фонды свердловских отделений политических партий на выборы в Госдуму юридические лица. Еще 1,7 миллиона рублей поступило от граждан. Большую часть этих денег, а именно 27,5 миллиона, получила партия «Единая Россия». Общая сумма всех избирфондов кандидатов в депутаты Госдумы от избирательных округов региона составляет 91,7 миллиона рублей.

К дисциплинарной ответственности за резонансное ДТП будет привлечен судья Белоярского районного суда Георгий Куцый. Он вел дело Марины Мартемьяновой, бывшей супруги участкового, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила четырех человек за рулем Nissan в апреле 2019 года. После ДТП она возвратилась на место аварии и переехала одну из пострадавших еще раз. Изначально было возбуждено уголовное дело за попытку убийства, но оно было переквалифицировано на статью о нарушении ПДД. Истцы не согласились с назначенным наказанием в виде 2,5 лет колонии-поселения и подали апелляцию, а потом кассацию. Прокурор истребовал дело из районного суда, но его передачу затянул Георгий Куцый.

Материалы по теме:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы