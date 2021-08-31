Из-за незаконного обогащения мэрия Екатеринбурга отсудила миллион у хозяина батутов

Из-за незаконного обогащения мэрия Екатеринбурга отсудила миллион у хозяина батутов
Из-за незаконного обогащения мэрия Екатеринбурга отсудила миллион у хозяина батутов
Сегодня, 19:52ОбществоФото: 1MI
Свыше миллиона рублей у бизнесмена Максима Пыцко отсудила администрация Екатеринбурга. Мэрия требует отдать неосновательное обогащение. Их предприниматель получил из-за того, что якобы, занял землю под свой батут.

Имеется в виду участок между улицей Кузнецова и проспектом Космонавтов, вблизи ТЦ «Стрелка». Там был расположен батут. В земельном комитете администрации города пояснили, что взыскание средств происходит на основании приказа МУГИСО.

Материалы дела гласят, что судя частично удовлетворила иск. Сначала мэрия хотела получить с «Компании "Вимакс"» 7,2 миллиона рублей, включая 24 тысячи за использование чужих денег в период с ноября по декабрь 2020 года. Однако судья обязал выплатить лишь 1,2 миллиона рублей, сообщает Е1.

Сам бизнесмен придерживается мнения, что решение несправедливо. Он планирует его обжаловать. По словам Пыцко, из-за благоустройства сквера его батут исчез с участка в конце июля 2021 года.

Напомним, 26 августа правительство Свердловской области официально приняло постановление о введении платы за использование муниципальной или государственной земли.

Сюжеты:
Екатеринбург
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