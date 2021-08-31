Изыскания на капремонт школы № 32 запланированы в Нижнем Тагиле

Подрядчика для инженерных изысканий на капитальный ремонт здания школы № 32 на улице Карла Маркса, 67 ищет мэрия Нижнего Тагила.

Цена контракта составляет 531 тысячу рублей. Заказчиком выступает МБУ «Тагилгражданпроект». Работы необходимо выполнить в течение 21 дня с момента заключения договора. Школа располагается в четырехэтажном здании с чердаком и подвалом. Согласно техзадания, необходимо провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические работы. Площадь участка составляет 1,2 гектара. Подрядчику нужно выполнить подеревную съемку, составить планы подземных коммуникаций, провести лабораторные опыты по определению свойств грунтов, наличию возбудителей различных инфекций, предоставить справку о состоянии атмосферного воздуха и провести другие работы. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 сентября. Контракт действует с момента подписания до 31 декабря 2021 года. Напомним, 220 миллионов выделено на ремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле, расположенной на улице Черных, 86. Работы необходимо закончит до 30 июля 2024 года. 220 миллионов направят на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле

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