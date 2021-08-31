К борьбе с машинками и пони в ЦПКиО в Екатеринбурге планируется привлечь прокуратуру

К борьбе с машинками и пони в ЦПКиО в Екатеринбурге планируется привлечь прокуратуру
К борьбе с машинками и пони в ЦПКиО в Екатеринбурге планируется привлечь прокуратуру
Сегодня, 11:28ОбществоФото: Яндекс.Карты
Обратиться в прокуратуру планирует руководство ЦПКиО в Екатеринбурге. Причиной стало то, что самостоятельно справиться с незаконными аттракционами у входа в парк не получается.

Гостям предлагается попрыгать на батуте, лопать шарики, покататься на пони и так далее. При этом участок перед входом в парк был передан в собственность парка еще в середине августа. Тогда же предпринимателям было сказано о необходимости покинуть территорию, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу парка.

Однако к 27 августа все осталось как прежде. Обращения в прокуратуру, по словам представителей парка, не принесли результата. Поэтому администрацией было принято решение убрать с площади все оборудование к себе на хранение. Об этом заявлено в полицию и прокуратуру.

Бизнесмены, несмотря на запреты, продолжают выставлять их перед входом в ЦПКиО. Руководство парка самостоятельно пыталось воспрепятствовать этим действиям — ставило ограждения и вызывало полицию.

Напомним, в Свердловской области был утвержден новый порядок выдачи разрешений на использование земель. Согласно ему, за использование территории, где устанавливаются батуты, придется платить. При этом борьба с незаконными батутами начата по всему Екатеринбургу.

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