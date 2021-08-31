Как помогают жителям Верхней Салды после потопа в июле 2021 года

Ранее глава региона обещал приехать повторно и проверить, как идут восстановительные работы, он высказал слова благодарности волонтерам, которые помогали в ликвидации последствий стихии. Евгений Куйвашев пообщался с пострадавшими и выяснил, остались ли у них вопросы и в каком объеме оказана помощь.
Стихия бушевала два дня, а работы салдинцам, чтобы восстановить годами построенное, — еще очень много, отметил губернатор.
На единовременные выплаты пострадавшим было выделено 22 миллиона рублей из резервного фонда Свердловской области, при этом деньги получили все члены семей — 783 человека. Кроме того, корпорация ВСМПО-Ависма выделила еще 15 миллионов дополнительных средств и 2,4 миллиона из местных бюджетов.
Что касается затопленных огородов — более 400 человек получили единовременную выплату за утрату урожая, рассказал Евгений Куйвашев.
Эти выплаты будут продолжаться в ближайшее время. Глава региона отметил, что в первую очередь сейчас стоит вопрос о подготовке к зимнему периоду и необходимо организовать доставку дров нуждающимся салдинцам.
На восстановление и ремонт более 300 домов, пострадавших во время потопа, выделено около 14 миллионов рублей.
Дороги, которые были затоплены, удалось оперативно восстановить еще в июле, однако требуется более 200 миллионов рублей на их капитальный ремонт, а также ремонт мостов и гидротехнических сооружений.
Часть земель, которые оказались в мазуте после размыва маслохранилища, будет рекультивирована. Пробы почвы были отобраны по 28 адресам, на одном участке требуется проведение рекультивации, на остальных специалисты провели очистку абсорбентами.
Напомним, после потопа 4 июля в Верхней Салде был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали население из жилых домов. В район подтопления выезжали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр природных ресурсов Алексей Кузнецов.