Как помогают жителям Верхней Салды после потопа в июле 2021 года

Как помогают жителям Верхней Салды после потопа в июле 2021 года
Как помогают жителям Верхней Салды после потопа в июле 2021 года
Сегодня, 21:26ОбществоФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Верхняя Салда пострадала после потопа, который произошел из-за ливней 4 июля. Из-за стихии разрушились дороги, оказались затопленными жилые дома и дачные участки, которые покрылись мазутом после того, как вода ушла. 31 августа губернатор региона Евгений Куйвашев проверил, как ликвидируются последствия.

Ранее глава региона обещал приехать повторно и проверить, как идут восстановительные работы, он высказал слова благодарности волонтерам, которые помогали в ликвидации последствий стихии. Евгений Куйвашев пообщался с пострадавшими и выяснил, остались ли у них вопросы и в каком объеме оказана помощь.

Стихия бушевала два дня, а работы салдинцам, чтобы восстановить годами построенное, — еще очень много, отметил губернатор.

На единовременные выплаты пострадавшим было выделено 22 миллиона рублей из резервного фонда Свердловской области, при этом деньги получили все члены семей — 783 человека. Кроме того, корпорация ВСМПО-Ависма выделила еще 15 миллионов дополнительных средств и 2,4 миллиона из местных бюджетов.

Что касается затопленных огородов — более 400 человек получили единовременную выплату за утрату урожая, рассказал Евгений Куйвашев.

Эти выплаты будут продолжаться в ближайшее время. Глава региона отметил, что в первую очередь сейчас стоит вопрос о подготовке к зимнему периоду и необходимо организовать доставку дров нуждающимся салдинцам.

На восстановление и ремонт более 300 домов, пострадавших во время потопа, выделено около 14 миллионов рублей.

Дороги, которые были затоплены, удалось оперативно восстановить еще в июле, однако требуется более 200 миллионов рублей на их капитальный ремонт, а также ремонт мостов и гидротехнических сооружений.

Часть земель, которые оказались в мазуте после размыва маслохранилища, будет рекультивирована. Пробы почвы были отобраны по 28 адресам, на одном участке требуется проведение рекультивации, на остальных специалисты провели очистку абсорбентами.

Напомним, после потопа 4 июля в Верхней Салде был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали население из жилых домов. В район подтопления выезжали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и министр природных ресурсов Алексей Кузнецов.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГОЭксклюзивВерхняя и Нижняя Салда
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