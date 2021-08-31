Как узнать свой избирательный участок

На эти и другие вопросы о предстоящих выборах в Свердловской области ответим в этой статье.
По всей России выборы будут проходить в одно и то же время. Нынешняя выборная кампания имеет свои особенности. Впервые голосование будет проходить три дня – с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно будет с 8 утра до 8 вечера в любой из этих дней.
В первую очередь, страна будет выбирать новых депутатов в Госдуму. В парламент нужно будет отобрать 450 человек, которые выбираются по смешанной системе. Это означает, что 225 человек будут выбираться по партийным спискам. То есть в первом бюллетене избирателю нужно будет отдать свой голос за какую-либо конкретную партию из списка, утвержденного ЦИК. Выбранная партия самостоятельно представит своих кандидатов в парламент.
Вторая половина депутатов в Госдуму избирается по одномандатным избирательным округам. То есть избиратель в своем округе выбирает кандидатуру депутата, который будет представлять регион в парламенте.
Помимо этого, в Свердловской области в единый день голосования пройдут выборы в депутаты Заксобрания. Они тоже будут выбираться по смешанной системе – 25 депутатов по партийным спискам и еще 25 по одномандатным округам.
В 35 населенных пунктах Свердловской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Голосование пройдет в Бакаловском, Слободо-Туринском, Таборинском муниципальных районах и Унже-Павинском сельском поселении, а также в городских округах:
Всего на выборы представительных органов местного самоуправления будет выдвинуто 569 кандидатур депутатов.
Подготовка и проведение голосования в Свердловской области возложена на областную избирательную комиссию. Кроме этого, на территории региона работает 80 ТИКов (территориально избирательных комиссий). Большая часть из них будет заниматься конкретно выборами в Госдуму, 23 ТИКа – выборами в депутаты Заксобрания и еще 2 были сформированы для организации и проведения региональных выборов.
Найти свой избирательный участок можно на официальном сайте ЦИК. Там в соответствующем поле нужно ввести свой точный адрес. Тут же будет сформирована информация об избирательной комиссии, действующей в конкретном районе и муниципальном образовании, а также об адресе помещения, где будет проходить голосование.
В Свердловской области сформировано всего 7 избирательных округов:
В каждый округ входит несколько районов и муниципалитетов региона. Избирательные участки в каждом конкретном населенном пункте приписаны к определенным округам – при этом границы избирательных участков не должны выходить за пределы избирательных округов.
Определить свой округ и участок для голосования можно и на официальном портале gosduma-2021.com. Здесь указаны все избирательные округа и входящие в их состав населенные пункты, а также представлен список кандидатов от региона в Госдуму.
Проголосовать на предстоящих выборах можно будет на организованных избирательных участках, а также на дому (по заявлению). При этом, если раньше члены избиркома приезжали на дом только к тем людям, которые не могут самостоятельно добраться до участка, то в нынешнем году таких ограничений нет. Заявление о желании голосовать на дому может подать любой избиратель, независимо от того, сколько избирательных участков находится вблизи его места жительства.
Помимо этого, с помощью нового механизма «Мобильный избиратель» стало возможно проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Эта функция доступна всем гражданам, которые по каким-либо причинам оказались на момент выборов вдали от дома.
Однако в этом случае есть некоторые ограничения. Проголосовать в месте своего нахождения, если гражданин находится в другом регионе, можно только за депутатов в Госдуму. За депутатов в местные органы самоуправления и Заксобрания региона дистанционно проголосовать нельзя, если вы находитесь территориально за пределами субъекта федерации.
Со 2 августа начался прием заявлений для включения в список граждан, участвующих в выборах по месту нахождения. Заявку можно оформить онлайн на портале «Госуслуги»:
Также заявления можно подавать лично в местные ТИКи либо МФЦ на бумажном носителе. С 8 сентября принимать заявления будут все УИКи (избирательные участки).
Документы можно подать в любой день, но не позже 13 сентября до 23:59 по московскому времени.
Заявление можно отозвать в любой день до 13 сентября включительно.
На территории Свердловской области будут работать более 2,5 тысячи избирательных участков. Помимо этого, 38 участков для голосования будут организованы в местах временного пребывания граждан: 32 из них – в медучреждениях, 4 – в СИЗО, один участок – на ж/д вокзале Екатеринбурга и еще один – в аэропорту Кольцово.
В Свердловской области в выборах смогут принять участие свыше 3 миллионов избирателей, зарегистрированных в регионе.