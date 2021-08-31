Как узнать свой избирательный участок

Кто может проголосовать по своему местонахождению

Проголосовать на предстоящих выборах можно будет на организованных избирательных участках, а также на дому (по заявлению). При этом, если раньше члены избиркома приезжали на дом только к тем людям, которые не могут самостоятельно добраться до участка, то в нынешнем году таких ограничений нет. Заявление о желании голосовать на дому может подать любой избиратель, независимо от того, сколько избирательных участков находится вблизи его места жительства.