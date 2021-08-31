Как узнать свой избирательный участок

Как узнать свой избирательный участок
Как узнать свой избирательный участок
Сегодня, 14:53ОбществоФото: pixabay.com
Через несколько недель пройдут общероссийские многодневные выборы. Избирателю не всегда удается сразу разобраться в том, как и где организовано голосование, кого предстоит выбирать, где узнать свой избирательный участок.

На эти и другие вопросы о предстоящих выборах в Свердловской области ответим в этой статье.

Кого и когда будут выбирать

По всей России выборы будут проходить в одно и то же время. Нынешняя выборная кампания имеет свои особенности. Впервые голосование будет проходить три дня – с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно будет с 8 утра до 8 вечера в любой из этих дней.

В первую очередь, страна будет выбирать новых депутатов в Госдуму. В парламент нужно будет отобрать 450 человек, которые выбираются по смешанной системе. Это означает, что 225 человек будут выбираться по партийным спискам. То есть в первом бюллетене избирателю нужно будет отдать свой голос за какую-либо конкретную партию из списка, утвержденного ЦИК. Выбранная партия самостоятельно представит своих кандидатов в парламент.

Вторая половина депутатов в Госдуму избирается по одномандатным избирательным округам. То есть избиратель в своем округе выбирает кандидатуру депутата, который будет представлять регион в парламенте.

Помимо этого, в Свердловской области в единый день голосования пройдут выборы в депутаты Заксобрания. Они тоже будут выбираться по смешанной системе – 25 депутатов по партийным спискам и еще 25 по одномандатным округам.

В 35 населенных пунктах Свердловской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Голосование пройдет в Бакаловском, Слободо-Туринском, Таборинском муниципальных районах и Унже-Павинском сельском поселении, а также в городских округах:

  • Алапаевском;
  • Армаильском;
  • Артемовском;
  • Артинском;
  • Ачитском;
  • Белоярском;
  • Березовском;
  • Верх-Нейвинском;
  • Верхнем Дуброво;
  • Верхнем Тагиле;
  • Дегтярске;
  • Заречном;
  • Ивдельском;
  • Каменск-Уральском;
  • Каменском;
  • Камышловском;
  • Карпинске;
  • Красноуфимске;
  • Кувшинском;
  • Малышевском;
  • Нижней Салде;
  • Пелым;
  • Ревде;
  • Ржевском;
  • Рефтинском;
  • ЗАТО Свободный;
  • Среднеуральске;
  • Староуткинске;
  • Талицком;
  • Тугулымском;
  • Шалимском.

Всего на выборы представительных органов местного самоуправления будет выдвинуто 569 кандидатур депутатов.

Фото:duma-gov

Как узнать свой избирательный округ и участок

Подготовка и проведение голосования в Свердловской области возложена на областную избирательную комиссию. Кроме этого, на территории региона работает 80 ТИКов (территориально избирательных комиссий). Большая часть из них будет заниматься конкретно выборами в Госдуму, 23 ТИКа – выборами в депутаты Заксобрания и еще 2 были сформированы для организации и проведения региональных выборов.

Найти свой избирательный участок можно на официальном сайте ЦИК. Там в соответствующем поле нужно ввести свой точный адрес. Тут же будет сформирована информация об избирательной комиссии, действующей в конкретном районе и муниципальном образовании, а также об адресе помещения, где будет проходить голосование.

В Свердловской области сформировано всего 7 избирательных округов:

  • Свердловский (№168);
  • Первоуральский (№173);
  • Каменск-Уральский (№169);
  • Асбестовский (№172);
  • Нижнетагильский (№171);
  • Серовский (№174).

В каждый округ входит несколько районов и муниципалитетов региона. Избирательные участки в каждом конкретном населенном пункте приписаны к определенным округам – при этом границы избирательных участков не должны выходить за пределы избирательных округов.

Определить свой округ и участок для голосования можно и на официальном портале gosduma-2021.com. Здесь указаны все избирательные округа и входящие в их состав населенные пункты, а также представлен список кандидатов от региона в Госдуму.

Кто может проголосовать по своему местонахождению

Проголосовать на предстоящих выборах можно будет на организованных избирательных участках, а также на дому (по заявлению). При этом, если раньше члены избиркома приезжали на дом только к тем людям, которые не могут самостоятельно добраться до участка, то в нынешнем году таких ограничений нет. Заявление о желании голосовать на дому может подать любой избиратель, независимо от того, сколько избирательных участков находится вблизи его места жительства.

Помимо этого, с помощью нового механизма «Мобильный избиратель» стало возможно проголосовать не по месту регистрации, а по месту фактического нахождения. Эта функция доступна всем гражданам, которые по каким-либо причинам оказались на момент выборов вдали от дома.

Однако в этом случае есть некоторые ограничения. Проголосовать в месте своего нахождения, если гражданин находится в другом регионе, можно только за депутатов в Госдуму. За депутатов в местные органы самоуправления и Заксобрания региона дистанционно проголосовать нельзя, если вы находитесь территориально за пределами субъекта федерации.

Когда и куда можно подать заявление

Со 2 августа начался прием заявлений для включения в список граждан, участвующих в выборах по месту нахождения. Заявку можно оформить онлайн на портале «Госуслуги»:

  1. Авторизоваться на сайте либо пройти регистрацию.
  2. Нажать на баннер «Выберите удобный избирательный участок».
  3. Прочитать информацию о предоставляемой услуге и нажать кнопку «Начать».
  4. Указать, есть ли в данный момент регистрация на территории РФ. Если есть – проверить и подтвердить адрес.
  5. Проверить данные паспорта и номер контактного телефона. Подтвердить эту информацию.
  6. В поисковой строке ввести адрес своего местонахождения на момент выборов. Подтвердить свой выбор.
  7. Ввести код подтверждения, который придет на указанный номер телефона.
  8. Заявление создано. Его статус отражается в личном кабинете.

Также заявления можно подавать лично в местные ТИКи либо МФЦ на бумажном носителе. С 8 сентября принимать заявления будут все УИКи (избирательные участки).

Когда крайний срок подачи заявления

Документы можно подать в любой день, но не позже 13 сентября до 23:59 по московскому времени.

Можно ли передумать и отозвать заявление

Заявление можно отозвать в любой день до 13 сентября включительно.

Избирательные участки

На территории Свердловской области будут работать более 2,5 тысячи избирательных участков. Помимо этого, 38 участков для голосования будут организованы в местах временного пребывания граждан: 32 из них – в медучреждениях, 4 – в СИЗО, один участок – на ж/д вокзале Екатеринбурга и еще один – в аэропорту Кольцово.

В Свердловской области в выборах смогут принять участие свыше 3 миллионов избирателей, зарегистрированных в регионе.

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