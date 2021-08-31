Капитальный ремонт филиала детской поликлиники на Руднике начался в Нижнем Тагиле

На данный момент строители производят демонтаж старых окон, полов, расширяют проходы для создания безбарьерной среды. Отмечается, что в учреждении планируется установить шагающий подъемник.
Кроме того, в ходе ремонта будет обновлено водоснабжение, электрика, стены, пол и потолок. Также в помещении будет сделана перепланировка. Специальный кабинет, так называемый фильтр, откроется для детей, имеющих симптомы вирусных заболеваний. Это поможет избежать перекрестного заражения. Регистратура, как и во всех «бережливых» поликлиниках станет открытой.
К этому филиалу прикреплены 1,7 тысячи детей. Это два педиатрических участка. Прием пациентов не будет прекращен, но будет осуществляться по другому адресу, пока ремонт не завершится. Планируется, что уже в ноябре 2021 года все работы будут закончены.
Субсидии дают возможность проводить ремонты, обновлять материально-техническую базу больницы. Пребывание маленьких пациентов и их родителей в нашем медицинском учреждении становится более удобным и комфортным. Также мы планируем в течении ближайших двух лет отремонтировать все детские поликлиники в городе, сообщил главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.
Модернизация первичного звена здравоохранения является приоритетным направлением. Первичное звено — это самое объемное звено в системе здравоохранения. Одна из основных задач этой работы — внедрение единого высокого стандарта оказания медицинской помощи, вне зависимости от места, где проживает человек. Программа направлена на создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи взрослым и детям, включает в себя оснащение медицинских учреждений новым оборудованием, внедрение современных технологий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи на территории Российской Федерации.