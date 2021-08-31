Капитальный ремонт филиала детской поликлиники на Руднике начался в Нижнем Тагиле

К этому филиалу прикреплены 1,7 тысячи детей. Это два педиатрических участка. Прием пациентов не будет прекращен, но будет осуществляться по другому адресу, пока ремонт не завершится. Планируется, что уже в ноябре 2021 года все работы будут закончены.