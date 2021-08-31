Куратор «Лиза Алерт» Леонов рассказал об NFC-браслетах для поиска пропавших

Олег Леонов, куратор проектов «Лиза Алерт» рассказал, как работает NFC-браслет «Амулет». Устройство не нужно подзаряжать, кроме того, оно упрощает поиск и спасение людей в условиях мегаполиса.

Леонов рассказал, что в браслете безопасности «Амулет», который не нуждается в подзарядке, применяется технология NFC, сообщает сайт novostivolgograda.ru. Она дает возможность записывать и считывать с помощью смартфона информацию о человеке: контакты близких, важные сведения о здоровье. Это важно, когда потерявшийся человек находится в стрессе, не называет или неправильно называет свое имя, — отмечает куратор «Лиза Алерт». «Достоверная информация, записанная на браслете, позволяет связаться с родными и близкими», — отметил он. Жители Москвы заказали на сайте свыше 20 тыс. браслетов безопасности. Первые гаджеты уже получили подопечные фонда «Артист» — пожилые актеры. Олег Леонов отметил, что в мегаполисе в группу повышенного риска входят люди с деменцией, ментальными расстройствами, а также дети, которые не всегда могут правильно отвечать на вопросы врачей или полицейских. Такие NFC-браслеты предназначены для того, чтобы эффективно спасать и помогать им. По замечанию актрисы Марии Мироновой, учредителя фонда «Артист», браслет безопасности — один из способов, который помогает быть спокойнее за близких. Она добавила, что пожилым людям требуются особое отношение, уход, защита. «Браслет безопасности — один из способов, позволяющих нам быть спокойнее за своих близких, остающихся один на один с опасностями большого города», — добавила Миронова.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter