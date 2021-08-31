Куйвашев попросил ускориться с помощью пострадавшим от паводка в Салде семьям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приехал с рабочим визитом в Верхнюю Салду и Нижнюю Салду. Там он проверил, каким образом осуществляется выполнение его поручения по ликвидации последствий наводнения.

Также глава пообщался с людьми, проживающими в домах, расположенных в зоне ЧС, и узнал, получают ли они всю необходимую помощь и дошли ли до них положенные выплаты. По словам Куйвашева, выплаты идут, однако недостаточно быстро. Началась работа по восстановлению жилья, но темп губернатора также не устроил. В связи с этим он попросил чиновников, отвечающих за процесс, увеличить скорость. На своей личной странице в Instagram Евгений Куйвашев подчеркнул, что 1 сентября он отправится с рабочим визитом в Асбест. Напомним, в июле в Верхней и Нижней Салде, а также в Горноуральском городском округе, прошли продолжительные ливни, в результате которых были затоплены многие жилые дома и придомовые участки и постройки. Региональными властями был введен режим ЧС. О ликвидации последствий ЧС в Верхней Салде рассказал губернатор Евгений Куйвашев

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