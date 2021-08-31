Рюмин рассказал о реализации сетевых проектов в Иркутской области

По информации irkutskmedia.ru, речь идет о строительстве инфраструктуры для для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей.
Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин отчитался о ходе работ на встрече с министром энергетики Николаем Шульгиновым и губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
До 2024 года планируется реализовать сетевые проекты, а также расширить магистральную инфраструктуру. В ходе встречи стороны обсудили сроки получения необходимых разрешительных документов и вопрос допуска к участкам для строительства воздушных линий 500 кВ.
Напомним, что в 2019 году компания “Россети” ввела в строй собственные центры питания в виде подстанций 220 кВ «Сухой Лог» и 500 кВ «Усть-Кут». Их уже включили в план по расширению инфраструктуры магистралей.
Благодаря подстанциям удалось вывести на завершающую стадию строительство Пеледуйского энергокольца общей протяженностью свыше 3000 километров. Оно будет охватывать сразу несколько регионов, в их число входят Иркутская область, Забайкальский край, республики Саха (Якутия) и Бурятия.
Данная проектная инициатива позволила устранить дефицит электромощности на северо-востоке Иркутской области. Также Пеледуйское энергокольцо обеспечит электроэнергией трубопроводную систему “Восточная Сибирь - Тихий океан” (ВСТО), Байкало-Амурскую магистраль, нефтехимические, газо- и золотодобывающие предприятия.
До конца 2023 года планируется расширить подстанцию «Усть-Кут» из средств, выделенных программой «Россети ФСК ЕЭС».