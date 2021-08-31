Спецотряд создал Сергей Шойгу для тушения лесных пожаров под Екатеринбургом

Планируется, что на место будут направлены служащие Екатеринбургского гарнизона, сообщается на сайте Минобороны РФ.
На данный момент военными доставлены 50 тонн воды. С ее помощью производится тушение участков, где древесина и поква еще тлеют, но открытого горения нет.
К помощи военных было решено прибегнуть, так как огонь начал создавать угрозу для населенных пунктов.
Напомним, по числу лесных пожаров Свердловская область обогнала даже Якутию. Регион занял второе место в России. На данный момент в регионе продолжают полыхать 42 пожара на площади 7,6 тысячи гектаров. За минувшие сутки потушено 19 возгораний в 447 гектаров.