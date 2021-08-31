В экосистеме VK появилась VK Почта

Безопасность

VK Почта использует единую учётную запись VK Connect — с ней можно авторизовываться в разных проектах экосистемы VK. Так, защитить почту можно с помощью двухфакторной аутентификации, Touch ID или Face ID. При этом отдельного пароля для почты нет — а значит, нет и слабого места в безопасности, ведь и украсть или забыть пароль невозможно. Также с VK Connect проще защитить свои данные: например, просматривать общую историю сеансов. А если пользователь останется без телефона, то зайти в учётную запись поможет надёжная система восстановления доступа.